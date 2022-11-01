Ударам врага подверглись районы десятков населенных пунктов.

За сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиаударов по Украине, ударам врага подверглись районы более 50 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов, в том числе: Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области", - говорится в сообщении.

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На Слобожанском направлении российские захватчики били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелечья и Ветеринарное.

На Купянском направлении оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка.

В Генштабе также рассказали, что на Лиманском направлении враг атаковал из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Григорьевка и Берестовое, а на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское, а на Новопавловськом и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времевка, Угледар, Полтавка, Ольгевское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Массированный обстрел Украины 31 октября - важнейшие новости

Захватчики утром 31 октября совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры, которые находятся в разных областях нашего государства.

Сначала сообщалось, что враги с района Волгодонска Ростовской области России и с севера Каспийского моря с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 запустили более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555, и 44 из них ликвидировали.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что РФ использовала по гражданским украинским объектам, в частности, 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиаракету х-59 и четыре иранских беспилотника-камикадзе Shahid-136.

Из-за вражеских ударов в нашем государстве были повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации, возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

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