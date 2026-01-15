Магия света: парк огней на ВДНХ под снегом засиял по-новому (фоторепортаж, видео)

Еще с начала декабря 2025 года на столичном ВДНХ, после двухлетнего перерыва, возобновил работу парк световых инсталляций "Illuminarium. Магия света".
Всего на территории парка установлено более 200 фигур в форме каркасов, обтянутых гирляндами, разных размеров и форм.
Здесь есть олени, бабочки, гномы, елки, звезды, шарики и многое другое.
Когда же в начале января 2026 года Киев засыпало снегом, атмосфера в парке стала еще более магической.
Как работает Illuminarium на ВДНХ в этом году
Парк открыт ежедневно с 16:00 до 22:00, физически билеты можно приобрести в кассах до 21:30. Также они продаются онлайн.
Стоимость взрослого билета составляет 350 гривень, детского – 250 гривень. Есть льготные и семейные предложения.
Что еще киевлянам подготовила в этом году "Зимняя страна" на ВДНХ в Киеве, читайте в нашем отдельном материале.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Контрактовой площади впервые с начала войны обустроили рождественский городок – с катком (фото)
- Обильные снегопады в Украине: Трускавец превратился в настоящую зимнюю сказку (фоторепортаж)
- Леса на Львовщине засыпало снегом: это стоит увидеть (фоторепортаж)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.