Магия света: парк огней на ВДНХ под снегом засиял по-новому (фоторепортаж, видео)

Еще с начала декабря 2025 года на столичном ВДНХ, после двухлетнего перерыва, возобновил работу парк световых инсталляций "Illuminarium. Магия света".

Всего на территории парка установлено более 200 фигур в форме каркасов, обтянутых гирляндами, разных размеров и форм.

Здесь есть олени, бабочки, гномы, елки, звезды, шарики и многое другое.

Когда же в начале января 2026 года Киев засыпало снегом, атмосфера в парке стала еще более магической.

Как работает Illuminarium на ВДНХ в этом году

Парк открыт ежедневно с 16:00 до 22:00, физически билеты можно приобрести в кассах до 21:30. Также они продаются онлайн.

Стоимость взрослого билета составляет 350 гривень, детского – 250 гривень. Есть льготные и семейные предложения.

