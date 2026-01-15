Для Путина удар от падения Мадуро был особенно унизительным, - Fireign Affairs

Издание считает, что в случае с Венесуэлой Москва смогла сделать еще меньше, чем для Дамаска и Тегерана.

После захвата США в Венесуэле Николаса Мадуро, Министерство иностранных дел России опубликовало заявление с призывом отпустить президента этой страны и его жену, пишет Foreign Affairs.

Издание подчеркивает, что Москва не сделала ничего существенного, чтобы помочь режиму, который ранее называла ключевым стратегическим партнером в Латинской Америке.

Указывается, что всего 7 месяцев назад, в мае 2025 года, президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин встретились в Кремле, чтобы подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В нем отмечалось, что Россия и Венесуэла укрепят военные связи и усилят свою способность защищаться от враждебных внешних сил.

Однако, как говорится в материале, россияне не предупредили Мадуро об операции США и не защитили его во время рейда, а наблюдали за событиями со стороны.

По мнению издания, бессилие Кремля в Венесуэле соответствует привычной схеме, которая наблюдается со времени полномасштабного вторжения России в Украину четыре года назад. Занятая длительной войной против Киева, Москва имеет мало ресурсов для поддержки своих авторитарных партнеров.

В статье упоминается, что в 2024 году россияне стояли в стороне, когда режим их давнего союзника Башара Асада в Сирии потерпел крах. Также в прошлом году в ответ на удары США и Израиля по Ирану, другому стратегическому партнеру, россияне предложили посредничество между враждующими сторонами.

Добавляется, что Россия не смогла предоставить полезную разведывательную информацию или оборудование для противовоздушной обороны, которое могло бы изменить ситуацию. В случае с Венесуэлой, как подчеркивает издание, Москва смогла сделать еще меньше, чем для Дамаска и Тегерана.

В публикации указано мнение, что для российского диктатора Владимира Путина удар от падения Мадуро был особенно унизительным.

"Хотя Венесуэла уже давно была обузой для российской государственной казны из-за безнадежных кредитов и убыточных нефтяных проектов, эта страна по крайней мере давала повод для гордости: Москва могла утверждать, что закрепилась на заднем дворе США", - указывает издание.

Подчеркивается, что авторитарным режимам от Мьянмы до Никарагуа Кремль навязывал нарратив, что Россия является мощной защитой от высокомерных США.

Поэтому, как говорится в статье, свержение Мадуро не только делает эту риторику пустой, но и подчеркивает тот факт, что Венесуэла никогда не принадлежала Москве.

За последние четыре года способность Москвы влиять на мировые события еще больше ослабла, поскольку ресурсы этой страны были исчерпаны бездонной ямой войны в Украине.

"Война сделала режим Путина более устойчивым внутри страны, поскольку власть практически уничтожила любую оппозицию, но она также отвлекла всю военную технику, персонал, деньги и внимание, которые теоретически могли быть использованы для поддержки таких политиков, как Мадуро", - отмечается в публикации.

В то же время издание не исключает, что Москва, возможно, все еще способна оказывать влияние в регионах, не имеющих стратегического значения для Вашингтона, таких как Центральноафриканская Республика или Таджикистан.

Однако, как показали события, разворачивающиеся в Венесуэле, Россия не готова бросать вызов решительным Соединенным Штатам на отдаленных театрах военных действий.

"Для американских политиков урок должен быть очевиден: Кремль не является гигантом, которому необходимо противостоять во всех уголках планеты", - говорится в статье.

Издание отмечает, что Вашингтон должен оставаться бдительным. Москва продемонстрировала свою устойчивость в ситуациях, когда западные интервенции остаются незавершенными и создают новые вакуумы, которыми можно воспользоваться.

Приводятся примеры, что через год после свержения Асада бывший диктатор живет в Москве; новый лидер Сирии Ахмед аль-Шара посетил Путина в Кремле; а российские военные сохраняют присутствие в стране, откуда они проецируют свою силу на восточное Средиземноморье и Африку.

Более того, подчеркивается в публикации, Россия не покинула Венесуэлу, поскольку ее военный персонал и техника все еще там. Предполагается, что Кремль будет ждать возможности использовать свое присутствие, особенно если устранение Мадуро Соединенными Штатами приведет только к перегруппировке его режима или к еще большему хаосу на местах.

Издание не исключает, что в случае ухудшения ситуации в Венесуэле, Кремль с удовольствием подпитывает региональную нестабильность, а затем укажет на Венесуэлу как еще один пример провала американской политики после Афганистана, Ирака и Ливии.

Реакция РФ на захват Мадуро США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание The New York Times сделало предположение, что российский диктатор Владимир Путин пытается не вызывать враждебности со стороны США, поскольку хочет добиться благоприятного результата в Украине. Издание считает, что это является одной из причин, почему Путин не высказался публично об операции США в Венесуэле и захвате танкера с российским флагом американскими военными. Директор программы "Евразия" в Центре исследований по нераспространению Джеймса Мартина Ханна Нотте считает, что Россия могла бы осложнить американскую миссию по захвату Мадуро, но Путин решил не идти на такой риск.

Также мы писали, что издание Bloomberg отметило, что Путин сосредоточился на войне против Украины, на фоне чего стратегические союзники РФ по всему миру чувствуют себя пренебрегаемыми. В Венесуэле, как отмечает издание, многолетние отношения с Россией теперь считают "бумажным тигром". Добавляется, что подобная ситуация сложилась от Дамаска до Тегерана, где авторитарные режимы, имевшие тесные связи с Кремлем, в критические для себя моменты не получили необходимой поддержки со стороны РФ.

