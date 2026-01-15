Удар по заводу БПЛА в Таганроге: аналитики установили, что разрушено

На спутниковых снимках плохого качества зафиксировано попадание в главный цех.

Украинский ракетный удар 13 января разрушил главный цех российского завода "Атлант Аэро" в городе Таганрог Ростовской области. Об этом сообщили аналитики проекта Dnipro Osint, проанализировав спутниковые снимки.

Предприятие специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, в частности дронов "Молния".

На спутниковых снимках плохого качества зафиксировано попадание в главный цех и вспомогательные сооружения завода. Ранее на кадрах был виден пожар внутри цеха.

Как сообщал УНИАН, 13 января Силы обороны Украины нанесли удар по заводу по производству дронов "Атлант Аэро". В результате попаданий на объекте наблюдалась серия громких взрывов и пожар", - заявили в СБУ.

"Атлант Аэро" занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также составных частей для БПЛА "Орион" для оккупационной армии.

Поражение завода снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности захватчиков по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников.

По мнению экспертов, подобные удары по этому предприятию могут повториться. Поскольку сам факт поражения означает, что Украина имеет верифицированную информацию и средства, которые позволяют добраться до этих объектов.

