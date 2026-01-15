Кремлевские угрозы озвучил один из придворных президента РФ Владимира Путина Дмитрий Рогозин

Россия угрожает "ядерным концом света", если Трамп захватит Гренландию и разместит там ядерное оружие. Об этом пишет Mirror со ссылкой на заявления сенатора Госдумы РФ и экс-представителя РФ в НАТО Дмитрия Рогозина.

Рогозин заявил, что "эксцентричный" президент США хочет разместить свои атомные ударные силы на крупнейшем в мире острове, чтобы обеспечить ядерное превосходство над Россией и Китаем.

Он утверждает, что планы Трампа в отношении Гренландии приведут к Армагеддону, ведь США разместят на острове элементы системы противоракетной обороны "Золотой купол", "в которой комсос, искусственный интеллект и многослойная архитектура сливаются в единую систему".

"Орбитальные сенсоры, наземные перехватчики, алгоритмы принятия решений – все это требует выгодной географии. Гренландия, с ее арктическим расположением, близостью к России и удобством для северных траекторий МБР, идеально вписывается в эту архитектуру", – цитирует издание слугу Путина

Сенатор Госдумы убежден, что пытаясь захватить остров, Трамп "не действует хаотично, а выполняет волю Пентагона – прекратить переговоры с европейскими союзниками и вытереть им нос, силой захватить Гренландию и превратить ее в платформу для развертывания как ядерных ударов, так и противоракетной обороны от российских МБР. Это демонтаж всей системы стратегической стабильности в мире, которая запрещала применение ядерного оружия с 1945 года".

Также он пугает, что размещение США ядерного оружия в Гренландии приведет не к доминированию США, а к концу света.

"Вот в чем проблема: США, возглавляемые эксцентриком, могут убедить себя, что наконец, благодаря аннексии Гренландии и развертыванию там компонентов системы командования и контроля стратегического наступательного оружия, они достигли ядерного превосходства над Россией и Китаем... Это будет начало конца света", - убежден Рогозин.

Трамп хочет Гренландию

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Гренландия нужна США для того, чтобы противостоять угрозам со стороны России и Китая в Арктике. "Нам действительно нужна Гренландия. [Она] окружена российскими и китайскими кораблями. Она нужна нам для обороны", – сказал президент США.

Также в своем посте в социальных сетях Трамп заявил, что контроль над Гренландией "жизненно важен для Золотого купола, который мы строим".

Напомним, что "Золотой купол" – это амбициозный проект Трампа по созданию над США надежной системы противоракетной обороны. Однако военные эксперты не верят в такое объяснение Трампа, ведь для размещения систем противоракетной обороны в Гренландии аннексия острова не нужна.

