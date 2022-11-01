Цены на нефть снизились с 14-летнего максимума в марте

Рынок нефти может столкнуться с серьезными перебоями в поставках. Европейский союз ужесточает санкции в отношении Российской Федерации.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Владимир Путин использовал газ в качестве оружия. Будет ли он использовать нефть в качестве оружия? В его интересах может быть ограничение поставок и рост цен. Сильно стараться, чтобы вызвать панику на рынке, не нужно", - отметил вице-председатель S&P Global Дэниел Ергин.

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Он напомнил, что после полномасштабного вторжения России в Украину на нефтяном рынке действуют жесткие ограничения для российской нефти. В свою очередь президент РФ сократил поставки газа в Европу.

Кроме того, Путин раскритиковал план ЕС по запрету морского импорта российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с февраля. Его правительство заявило, что не будет продавать нефть ни одной стране, которая поддержит предложение Большой семерки об ограничении цен на российскую нефть.

Цены на нефть снизились с 14-летнего максимума в марте, поскольку рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики центральным банком замедляют мировую экономику. Тем не менее, фьючерсы на нефть марки Brent в этом году выросли более чем на 20% и торгуются на уровне около 94 долларов за баррель.

"У нас не было борьбы за нефть с 1970-х годов. Страны находятся на краю пропасти", - подытожил Ергин.

Эмбарго на российский газ - что известно

Російська Федерація використовувала газ для шантажу країн Європейського союзу. У зв'язку з цим європейські країни почали запасатися газом та шукати інших постачалльників.

На цьому фоні Росія скоротила поставки газу. 28 вересня країни ЄС вже вимагали обмеження цін на російський газ. При цьому деякі країни заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на газ, який використовується для вироблення електроенергії.

Слід зазначити, що вартість газу в ЄС в середині жовтня впала нижче тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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