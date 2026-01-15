Netflix готовит новые спин-оффы 'Бриджертонов': что известно

Netflix продолжает развивать популярную эпохальную драму "Бриджертоны", поэтому фанаты могут ожидать новые спин-оффы сериала.

Как пишет Deadline, об этом заявил исполнительный продюсер и режиссер Томас Верика, снявший первый эпизод четвертого сезона "Вальс". По его словам, планы по расширению вселенной сериала уже обсуждаются, но детали он пока раскрывать не может:

"Мы получили огромное удовольствие от работы над "Бриджертоны: История королевы Шарлотты". Это была небольшая история любви, которая охватила несколько эпизодов, и люди очень на нее отреагировали. Сейчас мы ведем переговоры о других проектах, и надеюсь, скоро будут новости".

Он добавил, что будущие спин-оффы могут сосредоточиться на уже знакомых зрителям персонажах, над которыми фанаты особенно "затаили дыхание", но точные сюжеты пока не разглашаются.

Как известно, четвертый сезон "Бриджертонов" следит за приключениями Бенедикта Бриджертона. Премьера состоится в два этапа: первая часть выйдет уже 29 января, а вторая - 26 февраля.

Сериал, основанный на книгах американской писательницы Джулии Куинн, уже продлили на пятый и шестой сезоны. Шоураннер Джесс Браунелл намекнула, что персонажи с инициалами Э и Ф (Элоиза и Франческа) получат собственные сезоны.

