Разгромил конкурентов в пух и прах: американцы назвали автомобиль года

На международном автосалоне в Детройте определили победителей престижной премии North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) 2026. Автомобилем года был назван новый спортивный автомобиль Dodge Charger, который является "реинкарнацией" культовой модели от американской компании, сообщается на сайте конкурса.

Идея создания оригинального Dodge Charger родилась вместе с началом эпохи "маслкаров", когда в 1964 году выпустили Pontiac GTO, представлявший собой купе, оснащенное двигателем мощностью более 300 л.с.

Конечно, обновленный Dodge Charger 2026 года представляет собой огромный шаг вперед (во всех смыслах этого слова). В то же время автомобиль сохранил узнаваемый стиль первого поколения Dodge Charger.

Все победители NACTOY 2026:

автомобиль года – Dodge Charger;

пикап года - Ford Maverick Lobo;

кроссовер года - Hyundai Palisade.

Специалисты оценивали номинантов по ряду критериев, в частности, инновационности, дизайну, безопасности и удовольствию водителя от управления.

Эта награда - важный индикатор восприятия новых автомобилей профессиональным сообществом, на который ориентируются потенциальные покупатели при выборе транспортного средства.

