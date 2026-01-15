Чем посыпать дорожки от льда: эксперты перечислили 9 вариантов

Кроме каменной соли, есть более эффективные и безопасные способы избавиться от льда во дворе.

Зимой после выпадения снега на подъездной дороге и дорожке может образоваться лед, что увеличивает вероятность поскользнуться и упасть. Эксперты рассказали, какие есть способы, кроме каменной соли, уберечь от льда участки вашей собственности, пишет bob vila.

Издание отмечает, что даже когда каменная соль есть в наличии, все равно лучше использовать другой метод для таяния льда. Это связано с тем, что каменная соль повреждает асфальт, бетон, траву и другую растительность.

Добавляется, что соль также высушивает лапы домашних животных, а еще может вызвать коррозию деталей вашего автомобиля.

Поэтому эксперты советуют воспользоваться одним из этих других средств для таяния льда на внешних поверхностях:

1. Использование ковриков для таяния снега

Это один из самых пассивных методов борьбы с льдом на открытом воздухе. Эти инновационные устройства эффективно устраняют необходимость использования каменной соли, а в некоторых случаях даже лопаты.

Их можно положить вдоль пешеходной дорожки или крыльца и подключить к сети, после чего тепло, выделяемое ковриками, растопит любой лед и снег, лежащий сверху.

Хотя, как отмечается, эти коврики будут стоить дороже мешка каменной соли, но это может стоить этих затрат, если не убирать снег даже лопатой.

2. Удобрения

Удобрения действуют не так быстро, как каменная соль, но выбирайте те, которые содержат высокий процент азота – первое из трех чисел, которые обычно указаны на упаковке удобрений.

Объясняется это тем, что такие ингредиенты удобрений, как сульфат аммония, хлорид калия или мочевина, имеют высокое содержание азота и эффективно растапливают лед.

3. Кофейная гуща

Кофейную гущу часто выбрасывают или компостируют после приготовления напитка, но эти органические отходы являются отличным вариантом для таяния льда на подъездной дорожке и крыльце.

В кофейной гуще есть азот, который способствует снижению температуры плавления льда. Кроме того, темный цвет кофейной гущи лучше поглощает солнечный свет, что несколько способствует таянию льда.

4. Спирт

Изопропиловый спирт полезен не только для чистки, его также можно вылить на лед, чтобы очистить подъездную дорогу или дорожку. Для очистки от льда большой площади следует смешать бутылку изопропилового спирта с 1 чайной ложкой концентрированного моющего средства для посуды с примерно 15 литрами горячей воды, чтобы получить более экономичный домашний раствор для таяния льда.

При этом следует убрать излишки воды после распыления средства, так как оно может замерзнуть и снова образовать лед.

5. Сок сахарной свеклы

Химический состав свекольного сока, который можно найти в Интернете и в магазинах в жидком или порошкообразном виде, снижает температуру плавления льда и снега подобно каменной соли.

Указывается, что это средство не только эффективно растапливает лед, но и безопасно для бетона, асфальта, растений, автомобилей и домашних животных.

Однако следует учесть, что красно-фиолетовый цвет свекольного сока может оставить пятна на бетоне. Поэтому по возможности такие следы стоит сразу убирать.

6. Уксус

Уксусная кислота в уксусе является химическим соединением, которое снижает температуру плавления льда. Однако, как говорится в статье, уксус не растапливает лед так же хорошо, как каменная соль или некоторые из вышеупомянутых альтернатив. Лучший результат дает смесь уксуса и горячей воды в равных пропорциях. Этот раствор может быстро растопить твердые слои льда, после чего их можно разбить лопатой.

7. Древесная зола

Пепел из камина можно использовать как средство для таяния льда, поскольку он содержит калий, который медленно растапливает лед. Он добавляет сцепление на скользком льду. Однако пепел также довольно грязный и может попасть в дом, из-за чего придется убирать.

8. Горелка для сорняков

Ее также можно использовать для растапливания льда на бетонных дорожках. Она вряд ли повредит бетон, но лучше попробовать этот метод на небольшом участке, прежде чем применять горелку по всей площади.

Также издание напоминает, что следует соблюдать все обычные меры предосторожности при работе с огнем.

9. Подогрев подъездной дороги

Система электрических нагревательных элементов устанавливается под поверхностью подъездной дороги или дорожки; при активации тепловое излучение растапливает снег и лед.

В то же время, как отмечает издание, это также дорогостоящий способ, поскольку помимо установки, ежемесячные счета за коммунальные услуги могут вырасти на сумму от 120 до 1000 долларов.

Другие полезные советы

