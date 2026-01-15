Доллар бьет рекорды с начала года: сколько еще продлится падение гривни

Давление на гривню, вероятно, сохранится до конца января.

В первой половине января курс доллара в Украине стремительно растет и регулярно достигает новых исторических максимумов. Финансовые эксперты считают, что давление на украинскую валюту может продолжиться и в дальнейшем, говорится в статье УНИАН.

Директор по продажам банка "Авангард" Юрий Крохмаль объяснил, что в начале года традиционно наблюдается повышенный спрос на валюту, что напрямую влияет на девальвацию национальной валюты.

Он отметил, что это обусловлено желанием импортеров закрыть обязательства по прошлогодним поставкам и предновогодним продажам, а также значительным объемом гривневой ликвидности, попадающей на рынок в результате бюджетных расходов в конце года.

По его прогнозу, давление на гривню будет сохраняться до конца января. Однако по мере удовлетворения основного спроса можно будет увидеть корректировку курса в сторону снижения.

"Фактическая равновесная цена за доллар США на межбанковском рынке будет зависеть преимущественно от действий НБУ, ведь, как и раньше, валютные интервенции Нацбанка играют ключевую роль в балансировании рынка и том, какую динамику курса мы увидим", - сказал Крохмаль.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также отметил рост спроса на валюту со стороны населения как один из главных факторов подорожания валюты. По его словам, высокий спрос объясняется значительными бюджетными расходами в конце года, когда граждане могут направлять средства на покупку валюты. Кроме этого, из-за подорожания доллара дополнительно срабатывает психологический фактор, и население начинает скупать валюту.

"Плюс мы понимаем, что есть импортные заказы, кто-то переезжает из-за морозов и жестких блэкаутов на запад Украины или за границу", - говорит аналитик.

По его словам, сейчас очень сложная ситуация в энергетике, к которой добавляются арктические морозы, проблемы с логистикой и портами, которые также обстреливаются, что усугубляет проблемы экспорта и импорта.

"Таким образом, есть и девальвационные риски, которые будут усиливать спрос, и недостаточность финансирования. Война вносит свои коррективы, все происходит стремительно, могут добавиться другие факторы, риски, которые перейдут в реальный спрос на валюту", - сказал аналитик.

Курс валют на 16 января

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,39 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 27 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара (предыдущий рекорд был установлен 13 января – 43,26 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

