США захватили еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, - Reuters

Это уже шестое судно, которое перевозило венесуэльскую нефть.

Соединенные Штаты Америки захватили еще один танкер, связанный с Венесуэлой. Как сообщило агентство Reuters, об этом заявили официальные лица США в четверг накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

Отмечается, что это уже шестое судно, которое перевозило венесуэльскую нефть. Чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что захват произошел в Карибском бассейне.

Южное командование вооруженных сил США подтвердило операцию, заявив, что американские войска задержали моторный танкер "Veronica" "без инцидентов". Там также отметили, что "Veronica" "действовала вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, на которые распространяются санкции, в Карибском бассейне".

Видео дня

"Единственная нефть, которая будет вывозиться из Венесуэлы, будет нефтью, которая будет надлежащим образом и законно скоординирована", – говорится в заявлении Южного командования.

Захват танкеров "теневого флота": последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 января береговая охрана США высадилась на нефтяной танкер Olina в Карибском море, который находится под американскими санкциями. США захватили танкер у берегов острова Тринидад, то есть совсем рядом с Венесуэлой.

Судно, которое ранее называлось Minerva M, в прошлом попало под санкции США за перевозку российской нефти. Сейчас танкер ходит под флагом Восточного Тимора, и в последний раз он передавал свое местонахождение в середине ноября недалеко от побережья Венесуэлы. По данным сервиса глобального отслеживания судов Marine Traffic, танкер ходит под фальшивым флагом.

Вас также могут заинтересовать новости: