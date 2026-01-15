Подкуп депутатов: какую залог будут требовать для Тимошенко

Планируется, что завтра суд рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения к Тимошенко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд применить к лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 50 миллионов гривень. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Речь идет о 50 миллионах гривень залога плюс обязательства", - отметила она. При этом добавила, что завтра, 16 января, должно состояться заседание суда по этому поводу.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда сообщили, что 16 января будет рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения к народному депутату, руководительнице депутатской фракции ВР.

"Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к народному депутату, руководительнице депутатской фракции в Верховной Раде Украины запланировано на 16 января 2026 года в 09:00 в помещении ВАКС", - говорится в сообщении.

Подозрение Тимошенко - детали

Как сообщал УНИАН, 14 января в НАБУ отметили, что руководительнице депутатской фракции сообщено о подозрении. При этом фамилия Юлии Тимошенко не называется, но в ВР только одна женщина возглавляет фракцию или группу.

Подозрение в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. В НАБУ отмечают, что квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Отмечалось, что речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании.

