Почему нельзя греть кирпичи на газовой плите для обогрева: эксперт по выживанию назвал риски

Некоторые виды кирпичей могут выделять ядовитый угарный газ.

После массированных ударов РФ по энергосистеме Украины у граждан возникли проблемы - длительное время нет света, а у некоторых и тепла. В частности, в Киеве по состоянию на обед 15 января без теплоснабжения оставались еще около 300 домов.

Эксперт по выживанию и биолог Ростислав Шикула рассказал УНИАН, в каких случаях можно обогревать помещение кирпичом, а также посоветовал, что лучше делать дома, чтобы согреться, если есть возможность нагреть воду.

В соцсетях украинцы выкладывают фото, как греются с помощью нагретой кирпичиков. Насколько безопасен такой метод обогрева помещения? Какие здесь риски?

Во-первых, я бы предостерег от того, чтобы греть кирпич на газе. Поясню почему: если мы будем греть на газе кирпич, в составе которого есть примеси, он может выделять в воздух различные вредные химические вещества (в зависимости от состава).

Вместе с тем, сжигая газ в жилище, мы добавляем в атмосферу нашей комнаты угарный газ (СО, ядовитый для человека, - Ред.). После нагрева нужно сразу выпустить из помещения весь СО, а сделав это, мы фактически нивелируем всю пользу от нагрева кирпича, которая должна была бы быть.

Нагревая этот материал дома, люди насыщают помещение большим количеством СО, не проветривают и затем ложатся спать. В таком случае есть риск отравления угарным газом - в частности, могут начаться головные боли. А если обогреваться газом, оставить его включенным и заснуть, можно вообще не проснуться.

Какой именно кирпич подходит для такого метода обогрева и какой точно не подходит?

Я бы не советовал греть кирпич на газе – ни силикатный, ни красный, потому что вместе с нагретым материалом мы получаем и угарный газ, и вредные вещества из самого кирпича.

Искусственные материалы – это не только кирпич, но и бетон – термически нестабильны. Они могут не только давать вредные испарения, но и просто развалиться. Если же человек очень хочет обогреть помещение кирпичом и у него нет камней, подходящих для таких целей, то кирпич стоит нагревать на улице на костре, но ни в коем случае не на газе.

Нагревание кирпича для обогрева – это популярный метод, потому что он прост. Но люди получают сомнительное тепло с выделением различных перегоревших веществ. И, если подсчитать, то дешевле вскипятить воду и залить кипяток, например, в грелку. Эту грелку можно положить на одеяло или под него, и таким образом вы половину ночи будете согреты.

Во время экстремальных зимних ночевок в палатках я кипятил воду на костре, заливал в полутора литровую бутылку и клал ее в спальный мешок. И меня всю ночь эта водичка грела. Обогрев грелкой или бутылкой с горячей водой – это безопасный и экономный способ согреться.

Еще люди нагревают камни. Можно ли нагревать камень и какой именно лучше брать? Это рискованно? Какие материалы категорически нельзя нагревать и почему?

Аборигены разных северных стран в дикой природе нагревают на костре камни, а затем вносят в свое жилище, в шалаш, например, или в землянку. И там камни отдают свое тепло. Но не все камни можно нагревать.

К примеру, если вы находитесь в зимнем лесу в шалаше или в палатке, и вам нужно обогреть это помещение, то вот что нужно сделать: разжечь снаружи костер и найти камни. Но не все камни подходят для нагрева, потому что некоторые растрескиваются под воздействием температуры. Спокойно можно нагревать, например, базальт или гранит. Такие камни можно нагреть на огне, а затем перенести в палатку палками и разложить на сырой земле, чтобы ничего не загорелось. Благодаря такому способу можно обогреть палатку.

Некоторые камни брать нельзя. Например, если вы находитесь у реки или у моря и хотите обогреть свое жилище – дачный домик, и решили набрать камни из реки, разогреть их на костре и внести в комнату, чтобы они отдали тепло. Но ни речной, ни морской камень для таких целей брать нельзя, потому что эти камни во время остывания могут выделять в воздух хлор.

Лучше всего для обогрева в нашем регионе брать базальт и гранит. Остальные камни не стоит и пробовать греть на огне, потому что они могут растрескиваться и взрываться и давать вредные испарения.

До какой максимальной температуры допустимо нагревать кирпич или камень, чтобы избежать травм и возгорания окружающих предметов?

Камень или кирпич нужно нагревать не более чем до 100 - 400 градусов. Если люди вдруг решили с помощью горячего кирпича или камня обогревать помещение, то можно горячий предмет положить в ведро. Это ведро в помещении следует ставить на недеревянную поверхность. К примеру, его можно поставить на металлический лист или на плитку, на бетонный пол. Главное, чтобы поверхность была негорючая.

В каких случаях и при каких условиях такой способ обогрева может быть относительно безопасным?

Если мы снаружи нагреваем кирпич, а затем вносим в помещение – то это еще меньшее зло. Но вместо того, чтобы греть кирпич на газе в помещении, лучше надеть на себя одежду, обложиться полуторалитровыми бутылками с кипятком и так вам будет намного теплее, и лучше поступить так, чем рисковать своей жизнью.

Если же люди находятся в экстремальных условиях, в частности на оккупированных территориях, и есть возможность греться только кирпичом, тогда стоит разжечь костер на дровах и на огне нагреть кирпич. Кирпич нагреется достаточно быстро – в течение 20-30 минут.

После этого его можно внести в комнату в железном ведре и поставить его на поверхность, которая не горит. Но так следует делать, если другого варианта обогрева помещения нет. Если же греть кирпич на огне в помещении, то параллельно вы будете получать продукты сгорания (в частности, углекислый газ).

справка Ростислав Шикула Биолог Ростислав Шикула - кандидат педагогических наук, специалист в области выживания, преподаватель выживания человека в условиях дикой среды. Имеет около 30 лет преподавательского стажа в области биологии, географии и выживания. В советское время поступил в Калининградский государственный университет и учился на биологическом факультете, а затем перевелся в Волынский государственный университет им. Леси Украинки, закончил его и получил специальность "Учитель географии и биологии". До полномасштабного вторжения РФ в Украину работал в Международном экономико-гуманитарном университете им. академика Степана Демьянчука, который находится в Ровно. Сейчас проходит службу в рядах ВСУ.

