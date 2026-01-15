Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить войну. А на вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не смогли завершить крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Думаю, никого уже особо не удивило то, что Трамп снова "увидел мир" в глазах Путина и в очередной раз заявил, что россияне больше готовы к переговорам, чем украинцы.

И вместо того, чтобы искать очередную зраду, стоит посмотреть на более широкий контекст и вспомнить, как Трамп ведет международные переговоры.

Скоро нас ждет большая встреча в Давосе во время экономического форума, на которой, в первую очередь, будут говорить о деньгах на восстановление Украины. И несмотря на то, что мы это называем инвестициями и именно так это подаем американцам, Трамп все равно публично настаивает на другом подходе: он, мол, должен вернуть все деньги, которые его предшественник Байден "потерял" в Украине (по собственным оценкам Трампа, речь идет о сумме более 350 млрд долларов). Поэтому разговоры о "деньгах вперед" для Трампа и в целом, и тем более в нашем случае, всегда очень неприятны.

Видео дня

А теперь вспомним, как Трамп ведет неприятные разговоры. Правильно – нахрапом, никак иначе. Поэтому каждый раз – и за неделю, и за несколько дней перед переговорами – любой его визави – друг или оппонент, там уже неважно – услышит о себе все "самое приятное".

За неделю до встречи с Си Трамп вводил новые тарифы и санкции чуть ли не каждый час. За три дня до соглашения по торговле с ЕС этот самый Евросоюз он называл "крупнейшим провалом в истории". За два дня до переговоров с бразильцами подготовил указ о 500% тарифах... И во всех случаях в конце имел "теплые, хорошие, продуктивные разговоры с сильными политиками, которые его очень хвалили" (цитата почти дословная).

Поэтому не удивляйтесь, что сейчас Дональд Трамп считает Россию лучшей на переговорах – нам с ним скоро встречаться, и такого мы услышим еще много.

Да и потом, думаете, он не понимает, насколько это заявление болезненно, учитывая наши дипломатические активности? А в таком формате переговоров чем болезненнее, тем лучше для него.

Александр Краев, политолог, директор программы "Северная Америка" украинской исследовательской группы "Украинская призма"