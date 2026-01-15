У автора бестселлеров Коллин Гувер обнаружили рак

Писательница перенесла операцию.

Популярная американская писательница Коллин Гувер ("Оставь, если любишь", "Верити", "9 ноября") сообщила, что проходила лечение от онкологии.

Как передает BBC, впервые о своем состоянии 46-летняя автор бестселлеров рассказала в своем Instagram-блоге, опубликовав селфи в больничном халате. Гувер не разглашала свой диагноз, пока не узнала, что операция прошла успешно.

В частной группе на Facebook она рассказала, что рак удален и она чувствует себя хорошо. Писательница отметила, что в течение 2025 года имела проблемы со здоровьем, но откладывала обследование до завершения съемок фильма "Reminders of Him" в Канаде.

Гувер не уточнила тип рака, но предположила, что он мог быть связан с образом жизни и окружающей средой, в частности недостатком физической активности, плохим питанием и стрессом:

"Я счастлива и благодарна за то, что жива, хотя я ненавижу овощи, не люблю вставать с дивана и не люблю потеть".

Коллин Гувер родилась 11 декабря 1979 года в США. Мировую известность приобрела благодаря романам "Оставь, если любишь", "Воспоминания о нем", "Верити" и "Отвратительная любовь", которые неоднократно возглавляли списки бестселлеров The New York Times и разошлись миллионными тиражами.

В 2020-х годах Гувер стала феноменом соцсетей, в частности TikTok, что еще больше усилило ее влияние на мировую книжную индустрию.

