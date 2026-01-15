Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу в Харьковской области (видео)

В результате уничтожено 21 оккупанта, еще 11 – ранены.

Бригада "Гарт" Государственной пограничной службы сорвала попытку российских оккупантов прорвать границу в Харьковской области. Об этом ГПСУ сообщила в Telegram.

Отмечается, что в течение нескольких последних дней российско-оккупационные войска пытались прорвать позиции пограничников, которые держат оборону на границе в Харьковской области.

В ГПСУ подчеркнули, что вражеская пехота при поддержке артиллерии и БПЛА предпринимает попытки захватить позиции и продвинуться вглубь Украины.

"Движение врага своевременно обнаружила аэроразведка ГПСУ и по пехоте комплексно отрабатывали всеми имеющимися средствами поражения. В результате уничтожено 21 оккупанта, еще 11 – ранены", – говорится в сообщении.

Вражеское наступление на приграничное село в Сумской области

В ночь на 20 декабря 2025 года российские оккупационные войска вошли в приграничное село Грабовское Сумской области и вывезли в РФ более полусотни гражданских жителей, которые ранее отказались от эвакуации. Село находится на границе с РФ в Краснопольской общине.

В ВСУ заявили, что в результате стремительного наступления противника подразделения Сил обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского.

По данным мониторингового проекта DeepState, российский "прорыв" в село Грабовское стал возможен из-за крайне безответственного отношения к службе украинских военных, которые отвечали за оборону этого участка.

