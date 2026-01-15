Блэкаут в Москве - не самоцель: эксперт назвал приоритетные цели для ударов ВСУ

По его словам, важно попадать именно в объекты, которые наполняют российский бюджет и способствуют войне против Украины.

Силы обороны должны не только создавать блэкауты в Москве или Белгороде, но и наносить удары по объектам, которые наполняют бюджет России. Об этом заявил капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире"Киев24".

"Мы должны бить по точкам, которые являются ключевыми для противника. А это как раз не вариант создания блэкаута в Москве и даже в Белгороде. Главное – это удары, которые уничтожают, разрушают способность врага накачивать машину войны, продолжать войну с Украиной. И это как раз удары по энергетике, нефтегазовому комплексу, транзиту, транспортировке, экспортному потенциалу", – сказал он.

По его словам, это просто выбивает российский бюджет войны, сводит его на нет. И это как раз те меры, которые в средне- и долгосрочной перспективе должны дать результат.

"Краткосрочная перспектива еще есть, потому что нужно поддерживать фронт, поддерживать наших бойцов на фронте, а это удары, middle strike по складам боеприпасов, складам "Шахедов", складам ракет, дронов, другим складам горюче-смазочных материалов", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, у врага появились новые версии дальнобойных дронов с реактивным двигателем. Таким образом, по мнению экспертов, РФ и Китай пытаются создать новое вооружение, экспериментируя с различными типами БПЛА.

Они отмечают, что охотиться на реактивные дроны способна любая головка с тепловым наведением, поскольку такие беспилотники оставляют большой тепловой след. В то же время скорость таких БПЛА – около 300 км/ч, что позволяет использовать против них истребители.

