Обнародованы песни участников Нацотбора на 'Евровидение': полный список (видео)

Исполнители получили свои номера.

Определился порядок финальных выступлений участников украинского Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение".

Сегодня днем Суспільне провело жеребьевку среди десяти участников, которые борются за право представлять Украину на "Евровидении-2026". По ее результатам артисты узнали свои порядковые номера выступлений. Кроме того, уже опубликованы их песни:

№1. Valeriya Force

№2. MOLODI

№3. Monokate

№4. The Elliens

№5. LAUD

№6. LELÉKA

№7. Mr. Vel

№8. KHAYAT

№9. Jerry Heil

№10. ЩукаРиба

Напомним, последним финалистом Национального отбора стал певец KHAYAT, которого вывели в лидеры украинцы во время голосования в "Дії". Согласно официальному заявлению, исполнитель получил более 91 тысячи голосов (32,41%).

Напомним, "Евровидение-2026" пройдет в Вене, Австрия - столица была выбрана городом-хозяином 70-го конкурса песни, который состоится в мае 2026 года после победы австрийского исполнителя JJ на "Евровидении-2025".

Гран-финал запланирован на 16 мая 2026 года на арене Wiener Stadthalle в Вене, а полуфиналы состоятся ранее на той же неделе. Победитель "Евровидения-2026" получит право провести конкурс в своей стране в следующем году.

