Эксперт уверен, что Украина вернет все свои территории, включая Крым.

Вопреки замедлению темпа контрнаступления ВСУ на разных участках фронта, украинские защитники постепенно освобождают захваченные российскими оккупантами территории. Полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года.

Об этом в эфире "Голоса Америки" заявил экс-командующий армии США Бен Ходжес.

"Украина восстановит суверенитет над всей своей территорией, конечно же, включая Крым. Я ожидаю, что это произойдет к лету следующего года. Но еще перед этим, до конца этого года, ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале. А потом начнут рассматривать необходимые шаги для подготовки к освобождению Крыма", - убежден Ходжес.

Генерал считает, что зимой ВСУ будут в более благоприятных условиях, чем российские войска, поскольку боевые действия будут продолжаться на родной земле с поддержкой населения Украины в тылу. Кроме этого, украинцам существенно сыграет на руку высокая мотивация и помощь западных партнеров.

"Украинская армия действует внутри своей страны и имеет дружественную им территорию как тыл. Кроме того, 50 стран в едином порыве стремятся обеспечить Украину боевыми возможностями, которые ей нужны. Это включает зимнюю униформу и оборудование. В то время как российская система снабжения истощена, сейчас они посылают в войска людей, которые не готовы, не обучены и не дисциплинированы. Это лишь добавит им больших трудностей", - считает Ходжес.

Он добавил, что для более быстрого освобождения своих территорий Украина нуждается в танках от союзников. По мнению военного, заявленные риски, связанные с их поставкой, являются преувеличенными и должны отойти на второй план.

Война в Украине: прогноз

ВСУ продолжают контрнаступление на определенных участках фронта. Так, по прогнозам экспертов, вскоре Вооруженные Силы Украины могут освободить важные города возле Херсона. Деоккупация юга продолжается, все идет поэтапно.

Однако, несмотря на значительные потери оккупанты пытаются закрепиться на юге. Противник обстреливает освобожденную территорию Херсонской области с левого берега Днепра.

По прогнозу западных аналитиков, следующие несколько недель войны в Украине будут критическими. Россияне постараются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

Как заявил ранее руководитель Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов, боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - к лету 2023 года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году.

Вас также могут заинтересовать новости: