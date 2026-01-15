Турция будет защищать небо Европы от российских провокаций, - Reuters

Турецкая авиация присоединяется к миссиям патрулирования воздушного пространства в Европе.

Турция планирует присоединиться к миссии НАТО по укреплению восточных рубежей альянса и сдерживанию России. В частности, речь идет о патрулировании воздушного пространства в Эстонии и Румынии турецкими истребителями, пишет Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.

Отмечается, что сначала турецкая авиация будет развернута в Эстонии и пробудет там с августа по ноябрь. После этого турки будут патрулировать небо в Румынии с декабря этого года по март 2027 года.

Турецкие военные подчеркнули, что это на самом деле не первый эпизод их участия в миссиях НАТО на восточном фланге. В министерстве напомнили, что Турция уже присоединялась к усиленным миссиям по патрулированию воздушного пространства Польши летом 2021 года, а также в Румынии с ноября 2023 года по апрель 2024 года.

Как отмечает Reuters, новый эпизод развертывания турецкой авиации в Европе происходит на фоне усилий НАТО по укреплению обороны после серии нарушений воздушного пространства альянса со стороны России.

Кроме того, следующий саммит НАТО, запланированный на июль, состоится как раз в Турции.

