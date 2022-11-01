В Каховке вокруг гражданского жилья оккупанты устанавливают инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

В Каховке и Новочерноморье российские захватчики силой выселяют людей из их жилищ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения. Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области, граждан, проживающих в домах вдоль берега Днепра насильно выселяют из домов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, вокруг гражданского жилья российские оккупанты оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

"В населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных помещений. Освободившиеся таким образом дома планируются под заселение оккупантами", - отметили в Генштабе.

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На данный момент Вооруженные Силы Украины продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. Российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне.

ВСУ регулярно уничтожают врагов в Новой Каховке. Например, 23 октября украинские защитники ударили по месту дислокации русских оккупантов. В результате удалось уничтожить 6 единиц техники и ранить 150 врагов.

Ранее Генштаб отмечал, что россияне принудительно вывозят людей из Новой Каховки и "эвакуируют" лекарства из Херсона. Кроме того, оккупанты укрепляют оборону Херсона: перебрасывают "Росгвардию", а также селятся в тюрьмах.

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