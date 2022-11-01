Также в результате обстрела пострадал ряд гражданских объектов.

Российские захватчики обстреляли Николаев ракетами С-300, в результате чего погибла женщина.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Около полуночи Николаев подвергся обстрелам ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов", - написал мэр.

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Также в результате обстрела частично разрушено здание учебного заведения.

"Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар", - добавил мэр.

Кроме того, в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.

"В медицинском учреждении взрывной волной и осколками выбило OSB-плиты, которыми наши строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела", - сообщил Сенкевич.

По его словам, на сейчас известно, что в результате обстрела погибла женщина.

Война в Украине-ситуация на юге

Сейчас Вооруженные Силы Украины продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. Российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Как сообщал УНИАН, в Каховке и Новочерноморье российские захватчики силой выселяют людей из их жилищ.

В Генштабе рассказали, что российские войска осуществляют подготовительные мероприятия по отвод артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области. В дальнейшем их могут перебросить на другие направления.

Вчера, 31 октября, на Николаевщине враг обстрелял два портовых гражданских буксира. Известно, что в результате российской атаки есть погибшие и раненые.

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