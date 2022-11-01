Российские захватчики обстреляли Николаев ракетами С-300, в результате чего погибла женщина.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Около полуночи Николаев подвергся обстрелам ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов", - написал мэр.
Также в результате обстрела частично разрушено здание учебного заведения.
"Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар", - добавил мэр.
Кроме того, в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.
"В медицинском учреждении взрывной волной и осколками выбило OSB-плиты, которыми наши строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела", - сообщил Сенкевич.
По его словам, на сейчас известно, что в результате обстрела погибла женщина.
Война в Украине-ситуация на юге
Сейчас Вооруженные Силы Украины продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. Российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Как сообщал УНИАН, в Каховке и Новочерноморье российские захватчики силой выселяют людей из их жилищ.
В Генштабе рассказали, что российские войска осуществляют подготовительные мероприятия по отвод артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области. В дальнейшем их могут перебросить на другие направления.
Вчера, 31 октября, на Николаевщине враг обстрелял два портовых гражданских буксира. Известно, что в результате российской атаки есть погибшие и раненые.