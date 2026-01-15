Появилось первое фото Софи Тернер в образе Лары Крофт

Сериал находится на стадии производства.

Prime Video представил первый взгляд на будущий сериал "Tomb Raider", в котором роль культовой героини Лары Крофт исполняет британская актриса Софи Тернер ("Люди Икс", "Игра престолов").

Тернер уже третья актриса, которая воплотит образ искательницы приключений на экране. Ранее Лару Крофт сыграли Анджелина Джоли и Алисия Викандер. Снимок 29-летней звезды в образе археолога опубликовали в официальном Instagram-аккаунте студии сегодня:

"Доставайте свои артефакты. Лара уже в пути...".

Как известно, сериал является адаптацией классической видеоигровой франшизы Tomb Raider. Prime Video официально дал "зеленый свет" проекту в мае 2024 года, а участие Тернер в главной роли стало известно осенью того же года.

В сериале также снялись Сигурни Уивер ("Чужой"), Джейсон Айзекс ("Гарри Поттер"), Мартин Бобб-Сэмпл, Джек Бэннон, Джон Хеффернан, Билл Патерсон ("Дрянь"), Патерсон Джозеф, россиянка Саша Лусс, Джульетта Мотамед, Селия Имри ("Звездные войны") и Август Витгенштайн.

Первая игра Tomb Raider вышла в 1996 году, а Лара Крофт быстро превратилась в одну из самых узнаваемых женских икон в жанре экшена. Последняя на сегодняшний день игра серии увидела свет в 2018 году. Также уже анонсированы "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" и "Tomb Raider: Catalyst".

