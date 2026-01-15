В Украине снова начал дорожать популярный овощ: сколько уже стоит килограмм

Цены в Украине на тепличные огурцы на этой неделе выросли на 10% по сравнению с прошлой пятницей. Теперь этими овощами торгуют в диапазоне 115-145 грн/кг.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что рост цен на огурцы объясняется стабильно высоким спросом на данную продукцию на фоне ограниченного предложения овоща на рынке.
Выборки огурцов в местных комбинатах немногочисленны и непостоянны из-за сезонного фактора. Поэтому поставщики активно завозили овощи из-за рубежа, преимущественно из Турции.
Однако имеющегося предложения оказалось недостаточно, чтобы догнать растущий спрос. В таких условиях продавцы получили возможность повысить отпускные цены – это касается и продукции из местных комбинатов, и импортных овощей.
В итоге тепличные огурцы в Украине уже продают в среднем на 15% дороже, чем в январе 2025 года.
Цены на огурцы в супермаркетах Украины
Огурец экстра в Сильпо продается по цене 179 грн/кг.
За килограмм тепличных весовых огурцов в Varus нужно заплатить 144,9 гривни.
В АТБ огурцами из Турции торгуют по 144,89 грн/кг.
Цены на овощи в Украине – последние новости
В Украине после Нового года существенно выросла стоимость картофеля на рынке. Сейчас его отпускают по 13 гривень за килограмм, тогда как предпраздничная цена составляла всего 10 гривень.
В целом цены на овощи борщевого набора – а это, кроме картофеля, еще свекла, морковь, капуста и лук – активно снижались в течение прошлого года. Так, белокочанная капуста подешевела на целых 82%. Сейчас цена на этот овощ начала отыгрывать свои позиции.