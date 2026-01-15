Россия ударила по Харькову: разрушен крупный объект энергетики

Прилагается максимум усилий с целью минимизации последствий российских ударов.

Российские оккупанты нанесли новые удары и разрушили крупный объект энергетики. Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в Telegram.

"Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте - аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать контроль над ситуацией", - подчеркнул Терехов.

В то же время он отдал должное представителям коммунальных служб и энергетикам за их работу.

"Они уже не раз доказывали, что могут работать в самых тяжелых условиях. Мы готовились к разным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно", - добавил городской голова.

Перед этим он сообщил, что российские оккупанты наносят удары по пригороду Харькова.

Россия атаковала Харьков - последние новости

На днях представители власти отметили лучшую подготовку Харькова к зиме, чем это сделали в Киеве, на фоне постоянных российских ракетных и дронных ударов по объектам критической инфраструктуры.

При этом город находится под постоянными российскими ударами. Так, в ночь на 13 января российские захватчики нанесли удары по пригороду Харькова и уничтожили терминал "Новой почты".

