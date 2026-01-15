Повара и десантники: РФ перебрасывает резервы на Запорожское направление, - Волошин

Комплектование российских штурмовых групп происходит в том числе за счет подразделений обеспечения.

Россия перебрасывает на Запорожское направление подразделения с других участков фронта – в штурмовики идут даже повара и водители. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"По данным нашей разведки, с Херсонского направления снимаются и бросаются на Запорожское направление для поддержания темпов наступательных действий. Это, в основном, подразделения их воздушно-десантных войск", – сказал он.

Также, по словам Волошина, россияне перебрасывают подразделения из Крыма в район Каменского Запорожской области.

Спикер рассказал, что речь идет о подразделениях для закрепления и операторах беспилотников.

Кроме того, он сообщил, что на этом направлении, по данным разведки, комплектование штурмовых групп происходит за счет подразделений обеспечения.

"То есть, снова они бросают всех, кто есть, на штурмы. Не новые приходят штурмовики, а снимают из Херсона, перебрасывают из Крыма, комплектуют подразделения всевозможными поварами, водителями, артиллеристами – их бросают на штурмы", – сказал Волошин.

Бои в Запорожье

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, россияне рассматривают бои за город Гуляйполе как возможность для продвижения дальше в направлении Орехового, а после захвата этого населенного пункта двигаться в сторону города Запорожье.

Военный обозреватель Денис Попович ранее высказал мнение, что если оккупанты захватят город Гуляйполе, война не закончится для Украины поражением. "То есть, они последовательно выполняют несколько задач, которые должны приблизить их к Запорожью, чтобы создать для областного центра большие проблемы, связанные с обстрелом", - подчеркнул эксперт.

