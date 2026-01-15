Украина и США проведут новые переговоры: Сибига раскрыл детали

В настоящее время окончательно определяется формат и возможные результаты встречи с американцами.

Встреча между украинской и американской делегациями во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе готовится. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Украинская делегация высочайшего уровня примет участие в форуме в Давосе. Сам характер этого форума определяет порядок событий, встреч, которые украинская делегация будет проводить на этой площадке. Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, на защите нашей энергетики, на безопасности, гарантиях безопасности", - отметил Сибига.

В связи с этим министр добавил, что все члены украинской делегации активно готовятся к Всемирному экономическому форуму, чтобы "максимально использовать пребывание украинской делегации для достижения тех целей, которые ставит президент Зеленский для укрепления устойчивости Украины".

Видео дня

"И, безусловно, будут контакты с американской стороной. Мы сейчас находимся в контакте, чтобы финализировать тот формат, те результаты, которые следует ожидать с американской стороной", - подчеркнул Сибига.

Переговоры в Давосе: последние новости

Как сообщал УНИАН, президенты Украины и США в Давосе должны подписать соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

В то же время, встречу Зеленского и Трампа намерены посетить лидеры Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании, а также президент Европейской комиссии. Эти представители "Большой семерки" планируют убедить президента США поддержать гарантии безопасности для Украины, которые должны вступить в силу после введения режима прекращения огня. Ожидается, что встреча состоится 21 января.

Вас также могут заинтересовать новости: