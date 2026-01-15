Западные производители оружия полностью изменили подход к разработке из-за Украины, - BI

Некоторые производители оружия часто связываются с украинскими военными, чтобы выяснить, что необходимо доработать.

Быстрые изменения на поле боя в Украине побудили западных производителей оружия пересмотреть подход к разработке и модернизации своих систем. Представители таких компаний рассказали Business Insider, что сейчас они сосредоточены на создании оружия, которое можно модернизировать, не переделывая всю систему.

Производители отказываются от монолитных конструкций

Отмечается, что все чаще производители оружия создают модульные системы. Благодаря этому их части можно легко заменить по мере появления новых требований.

В частности, Патрик Шепард, директор по продажам эстонской компании Milrem Robotics, которая производит автономные беспилотные наземные транспортные средства рассказал журналистам, что эти изменения являются ключом к сохранению лидерства. Он отметил, что модульные конструкции значительно превосходят монолитные по части простоты модернизации.

Программное обеспечение играет центральную роль

Также компании стали чаще создавать системы, в которых приоритет отдается программному обеспечению. Это еще больше упрощает их модернизацию.

По словам Шепарда, программное обеспечение в настоящее время играет центральную роль в адаптации систем, будь то интеграция систем управления и контроля или управление миссиями.

"Обновления программного обеспечения можно разрабатывать, тестировать и развертывать гораздо быстрее, что позволяет интегрировать уроки, извлеченные из полевых испытаний, в более короткие сроки", - объяснил он.

Шепард заявил, что его компания по-прежнему ищет баланс при разработке систем. Он заявил, что системы должны оставаться надежными, поэтому не все обновления можно спешно внедрять в эксплуатацию.

Украинские военные в разговоре с журналистами подчеркнули, что на войне технологии могут устаревать за считанные месяцы и даже недели. По их словам, электронная война, новые меры противодействия дронам и новые тактики делают бесполезными системы, которые когда-то были эффективными.

Кроме того, журналисты выяснили, что некоторые производители оружия часто связываются с украинскими военными, чтобы выяснить, что необходимо доработать в их системах. Так они могут оперативно вносить изменения.

Генеральный директор литовской компании по производству дронов Granta Autonomy Гедиминас Гуоба рассказал журналистам, что именно его компания была одной из первых, кто отправил дроны в Украину. Он подчеркнул, что необходимо создавать не только эффективные системы, но и те, которые могут легко обновляться для будущих операций.

Гуоба считает, что создание дронов, которые нельзя будет улучшить, не имеет смысла. Он добавил, что беспилотники Granta Autonomy за последние два года практически не изменились, но программное обеспечение внутри них меняется каждый месяц.

Словакия активно продает оружие Украине, несмотря на заявления Фицо

Ранее Kyiv Post сообщало, что военная промышленность Словакии процветает, в основном благодаря спросу на передовой в Украине. В издании напомнили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал перед вступлением в должность, что "ни одна пуля" не будет доставлена его правительством в Киев.

Пока правительство Словакии отказывается от передачи вооружения Украине, частные производители оружия страны получают прибыль, продавая оружие Киеву. В 2024 году экспорт вооружений Словакии вырос до 1,15 миллиарда евро, что составляет примерно 1% от экономического производства страны. Это примерно в два раза больше, чем зафиксировано в 2023 году.

