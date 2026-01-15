Не США: стало известно, кто является лидером в предоставлении разведданных Украине

Париж предоставляет Силам обороны Украины разведданные, необходимые для планирования ударных операций и обороны.

Франция обеспечивает две трети разведывательных возможностей Украины в войне против России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время новогодних поздравлений вооруженных сил Франции с 125 авиабазы в Истре, сообщает "Милитарный".

В частности, по его словам, французские службы координируют и предоставляют Силам обороны Украины разведывательные данные, необходимые для планирования ударных операций и обороны.

Такая роль Парижа, как отметил Макрон, становится критической на фоне частичного пересмотра сотрудничества с США по предоставлению разведывательной информации.

"Если Украина в значительной степени зависела от возможностей американской разведки, подавляющим большинством год назад, сегодня две трети предоставляет Франция. Две трети", - сказал французский лидер.

Война в Украине - помощь Украине от Франции

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Макрон обсудил с лидерами парламентских фракций отправку войск в Украину после завершения войны.

По данным французских СМИ, участники встречи рассматривали "коалицию желающих" как возможную альтернативу НАТО. При этом часть из них настороженно относится к готовности властей США вмешаться в урегулирование войны в случае нарушения прекращения огня. Сам Макрон настаивал на том, что международные силы будут находиться "далеко от фронта".

