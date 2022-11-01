Более ценные подразделения спешно выводят, как и врачей. Лечить раненых уже некому.

Российские оккупанты не собираются держать оборону Херсона "до последнего солдата". Они планомерно готовятся к имитации оборонительных действий.

Об этом в эфире канала FreeДом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, на правобережной и левобережной частях Херсонщины происходят "очень интересные процессы".

"В частности, недавно сообщалось о том, что российские оккупанты развернули вывод своих российских врачей из правобережной части Херсонщины. Речь идет о выводе на территорию временного оккупированного острова Крым. Они вывозили оборудование не только то, которое сами привезли, но и украинское, то есть мародерили. Происходит вывоз, масштабный вывоз препаратов: антибиотиков и тому подобное, медицинских препаратов непосредственно из лечебных учреждений и аптек. Ну это много о чем говорит, поскольку, если вывозят оборудование, вывозят препараты, вывозят своих врачей, как они раненых лечить будут?", - отметил эксперт.

Он отметил, что РФ сконцентрировала достаточно крупную группировку войск на Херсонщине. Странно, что командование не думает о последствиях вывода врачей.

Кроме того, оккупанты начинают отводить с правого берега на левый берег артиллерию - именно те подразделения без каких ведения наступления и обороны российская армия не может осуществлять полноценно.

"То есть врачей выводят, артиллерию выводят... О чем идет речь? Речь идет, скорее всего, о том, что они в ближайшее время будут имитировать оборону на правобережной части Херсонщины. То есть "максимально возможными силами будут предотвращать контрнаступление", при этом имитировать, но не удерживать, как говорит российская пропаганда, до последней капли крови, до последнего военнослужащего. Примечательно, что на передовых позициях, именно на тех, на которые примут первый удар в случае начала контрнаступления ВСУ, концентрируют мобилизованных. Наименее ценный ресурс они оставляют, а наиболее ценный - будут выводить и делать все, чтобы максимально сохранить наиболее ценные подразделения", - отметил эксперт.

Впрочем, оккупанты строят укрепления и фортификации на Херсонщине, но все они будут планомерно уничтожены украинской артиллерией, как только ВСУ освободят левобережную часть области.

Что происходит на Херсонском направлении

5 октября Путин подписал псевдодокументы о "принятии в состав РФ" ряда украинских областей, среди них - Херсонская. Накануне РФ организовала псевдореферендум по этому вопросу.

Потом оккупанты объявили об "эвакуации" население с правого берега оккупированной Херсонской области на левый. Коллаборанты также сбежали оттуда из-за страха контрнаступления ВСУ.

В украинской власти не исключают, что россияне на этом направлении прибегнут к провокациям - могут обстрелять жилые массивы Херсона и обвинить в этом ВСУ.

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