В городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов.

Ночью в Никополь прилетело 40 российских снарядов, в городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Всю ночь россияне накрывали огнем Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум грромадам - Никопольской и Марганецкой. Предварительно, людей не задело. В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка", - рассказал он.

Резниченко также сообщил, что в Марганецкой громаде обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала. Более 40 тыс. семей остались без воды, более 10 тыс. - без света.

"Энергетики работали всю ночь. И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода скоро вернется в дома", - добавил он.

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Днепропетровская область, в частности Никополь, страдают от рук рашистов.

Так, как писал УНИАН, за прошедшие сутки на Никопольщине под огонь попала Марганецкая община. Больше всего пострадал сам марганец. Туда прилетели 40 снарядов из российских "Градов". Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина ранена.

Кроме того, российские войска нанесли удары по Днепру 25 октября поздно вечером. Обломки снаряда упали на местную АЗС, после чего начался пожар. Ракетный удар уничтожил АЗС и машины, стоявшие на ее территории. К сожалению, во время атаки погибли два человека. Среди погибших - беременная женщина, заживо сгоревшая в автомобиле.

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