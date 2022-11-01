Сегодня ночью, россияне обстреляли Краматорск. Оккупанты выпустили по городу 14 ракет.
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
По его словам, удары пришлись по промышленности города. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
"14 ракет за ночь ударили по промышленности Краматорска. Без жертв", - сообщил Гончаренко.
Ситуация на фронте сегодня
На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. При этом в РФ утверждают, что штурмы ВСУ безуспешны. Вместе с тем комментарии украинского Генштаба о ситуации в регионе более сдержанные. Это может свидетельствовать о продвижении Сил обороны Украины в сторону Сватово. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 октября.
В украинском командовании заявили, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Кременная-Сватово. Оккупанты, в свою очередь, боятся возможного окружения.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 650 захватчиков. Всего потери россиян с 24 февраля составляют 72470 оккупантов.