Ночью россияне ударили по Краматорску ракетами / фото Фейсбук Александра Гончаренко

Сегодня ночью, россияне обстреляли Краматорск. Оккупанты выпустили по городу 14 ракет.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

По его словам, удары пришлись по промышленности города. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

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"14 ракет за ночь ударили по промышленности Краматорска. Без жертв", - сообщил Гончаренко.

Ситуация на фронте сегодня

На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. При этом в РФ утверждают, что штурмы ВСУ безуспешны. Вместе с тем комментарии украинского Генштаба о ситуации в регионе более сдержанные. Это может свидетельствовать о продвижении Сил обороны Украины в сторону Сватово. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 октября.

В украинском командовании заявили, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Кременная-Сватово. Оккупанты, в свою очередь, боятся возможного окружения.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 650 захватчиков. Всего потери россиян с 24 февраля составляют 72470 оккупантов.

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