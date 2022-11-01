Оккупанты били по промышленности города.

Сегодня ночью, россияне обстреляли Краматорск. Оккупанты выпустили по городу 14 ракет.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

По его словам, удары пришлись по промышленности города. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

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"14 ракет за ночь ударили по промышленности Краматорска. Без жертв", - сообщил Гончаренко.

Ситуация на фронте сегодня

На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. При этом в РФ утверждают, что штурмы ВСУ безуспешны. Вместе с тем комментарии украинского Генштаба о ситуации в регионе более сдержанные. Это может свидетельствовать о продвижении Сил обороны Украины в сторону Сватово. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 октября.

В украинском командовании заявили, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Кременная-Сватово. Оккупанты, в свою очередь, боятся возможного окружения.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 650 захватчиков. Всего потери россиян с 24 февраля составляют 72470 оккупантов.

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