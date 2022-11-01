Всего за сутки на юге наши защитники выполнили около 180 огневых задач.

ВСУ метко атаковали скопление российских оккупантов в районе Снигиревки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей армейской авиацией было метко атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки на Николаевщине. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризировали одну военную машину и миномет. Остальные потери врага доразведываются", - говорится в сообщении.

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Между тем в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами". Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 7 кораблей и катеров, которые продолжают маневрирование вдоль южного побережья Крыма.

Война в Украине: ситуация на юге

В направлении Херсона продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские войска постепенно освобождают нашу территорию от рашистов.

Так, как уже сообщал УНИАН, за минувшие сутки на юге ВСУ нанесли 75 огневых ударов по местам сосредоточения оккупантов.

Также 31 октября на Херсонщине украинские зенитчики ликвидировали вражеский вертолет Ка-52 и очередной вражеский штурмовик Су-25.

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