В Польше планируют изменить порядок выплат 800+: когда новые правила могут заработать

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши планирует внести изменения в закон о выплатах 800 Плюс. Проект был размещен на сайте Совета Министров, сообщает inPoland.

Издание объясняет, что изменения, предложенные министерством соцполитики Польши, касаются правил подачи заявлений на получение помощи 800+.

Сейчас действуют правила, предусматривающие, что расчетный период длится с 1 июня по 31 мая следующего года. Родителям или другим законным опекунам ребенка нужно ежегодно подавать заявление на назначение выплат с 15 февраля по 30 апреля, чтобы помощь начислялась без перерыва.

Как говорится в публикации, если по определенным причинам представители ребенка не успели подать заявление в эти сроки, у них будет еще время до 30 июня. Хотя в этом случае они получат выплаты с опозданием, но пособие за предыдущие месяцы им должны компенсировать.

Добавляется, что после 30 июня ZUS будет принимать заявления на помощь, но тогда помощь назначается с месяца подачи, то есть без компенсации.

Издание объясняет, что поправка к Закону о государственной помощи в воспитании детей имеет целью отменить требование о ежегодном подаче заявлений на назначение помощи 800 Плюс.

В министерстве объясняют, что целью изменений является "упростить и упорядочить процесс назначения пособия по уходу за ребенком путем введения механизма автоматического обновления права на пособие на последующие периоды выплаты пособия, без необходимости для родителей или опекунов ежегодно подавать новые заявления".

То есть, как говорится в статье, министерство соцполитики Польши планирует упростить правила подачи заявления. Его нужно будет подавать только один раз, далее выплаты будут продолжаться автоматически.

В ведомстве пояснили, что автоматическое возобновление права на получение пособия будет базироваться на данных, которые уже есть в ZUS. При необходимости родители или опекуны смогут обновлять информацию, например, если произойдут изменения в семейной ситуации. Если изменений нет, то заявление будет рассматриваться на основе ранее поданных данных.

В публикации указывается, что министерство соцполитики Польши предлагает Совету Министров принять законопроект во второй половине 2026 года. Поэтому, вероятно, новые правила вступят в силу в 2027 году.

