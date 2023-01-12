Произошедшее российский чиновник называет "страшной клеветой", полиция проводит проверку.

Замглавы Госкомитета по занятости Якутии Савва Михайлов в октябре 2022 года ушел на войну против Украины. Но внезапно он нашелся в гостинице в Москве, где влип в секс-скандал.

Как сообщает SHOT, в гостинице его обвинил в заманивании в номер и изнасиловании 26-летний эмигрант из Южной Кореи Квон.

Кореец рассказал, что хотел в России подавать заявление на предоставление убежища. Решил остановиться в одной из московский гостиниц, но перед этим не поменял доллары на рубли, вот его и отказались селить.

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Тогда к Квону и подошел Михайлов, предложив приютить его в своем номере на одну ночь. Сначала кореец отказался, но в пять утра таки решил поднятся в номер, так как сильно хотел спать. Но выспаться не удалось: по его словам, почти сразу Савва начал его раздевать и надругался над ним.

Российский чиновник утверждает, что просто пытался помочь корейцу: "Я ему поверил, мне стало жалко его, и я ему помог. А он ответил вот таким образом…". Произошедшее Михайлов называет "страшной клеветой", полиция проводит проверку.

Изнасилования в лавах российских оккупантов

Ранее СМИ сообщали, что Под временно оккупированном Мелитополем офицеры РФ насилуют своих солдат, если те отказываются выполнять их приказы. Более того, рашисты сжигают трупы военных, которые совершали попытку дезертирства.

Ранее в так называемой "ЛНР" повесился один из российских "мобиков". В предсмертной записке он пожаловался на беспредел "кадыровцев" и заявил, что тиктокеры из батальона "Ахмат" насилуют русских.

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