СБУ перехватила телефонный разговор, где женщина рассказывает о девушке, которую насиловали в компании пятерых российских солдат.

Российские военные начали совершать массовые зверства и изнасилования даже на территории Российской Федерации.

Так, в телефонном разговоре, которую перехватила Служба безопасности Украины, россиянка разговаривает со своим мужем-оккупантом и рассказывает, что в приграничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт армии РФ, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.

Жена российского оккупанта, которая работает в правоохранительных органах РФ, отмечает, что в прокуратуре появилось много заявлений об изнасиловании "на территории Валуйки, Уразово, Вейделевка".

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат с других регионов: "Мама рассказывает, что там и Владивосток приехал к нам, Ханты-Мансийск, Хакасия...". Также она рассказала историю о девушке, которая познакомилась с военным РФ и пошла с ним на свидание, а оно превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

Российский оккупант приказывает своей жене не краситься, скромно одеваться и не выходить вечером из дома.

Как сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова, а также представители правоохранительных органов сообщают о фактах насилия на захваченных русскими территориях Украины оккупантами украинцев, при этом жертвами изнасилования становятся не только женщины, но и дети-мальчики и девочки, и даже старики.

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