В самом Мелитополе оккупанты пытаются вести себя "прилично", а вот за городом они устраивают настоящие бесчинства.

Под временно оккупированном Мелитополем офицеры РФ насилуют своих солдат, если те отказываются выполнять их приказы. Более того, рашисты сжигают трупы военных, которые совершали попытку дезертирства.

Об этом сообщается в Telegram-канале "РИА Мелитополь".

По данным издания, в самом Мелитополе офицеры РФ стараются вести себя "прилично", однако в районе вокруг города они зверствуют и устраивают настоящие бесчинства. Все дело в том, что российские солдаты уже не хотят воевать и выполнять преступные приказы, но командование пытается их сдерживать.

"Свидетельства очевидцев из Мелитопольского района проливают свет на реальные причины массового бегства оккупантов из своей армии. Настоящая "вторая армия мира" представляет собой ад ужаса и бесчеловечных зверств. Так, жители Акимовки сообщают, что 9 июля российские военные проводили розыск своих же солдат, которые в количестве более 60 человек самовольно покинули расположение оккупационных войск. По поводу поиска дезертиров захватчики устроили тотальный "шмон": проверяли документы местных жителей, обыскивали гаражи и заброшенные здания", - сообщает издание.

Медики Мелитопольского района также рассказали, что в начале июля российский солдат выстрелил себе в голову, чтобы его не отправили на фронт. От ранения он скончался.

"Также по словам медиков были 3 случая изнасилования российских солдат своими командирами. За неисполнение приказов начальства солдаты были изнасилованы в помещении местной полиции. Жители Акимовки ко всему прочему сообщают, что во дворе полицейского участка россияне сжигают трупы своих солдат. Большинство из них были подвергнуты пыткам или казни за дезертирство, совершение разбоев и невыполнение приказов начальства", - добавили в "РИА Мелитополь".

Ранее УНИАН уже сообщал, что у оккупантов началась истерика от количества убитых и раненых.

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