Мужчина оставил пересмертную записку, в которой назвал причины самоубийства.

В так называемой "ЛНР" повесился один из российских мобиков. В предсмертной записке он пожаловался на беспредел "кадыровцев" и заявил, что тиктокеры из батальона "Ахмат" насилуют русских.

Как сообщает ряд Telegram-каналов, тело повешенного мобика нашли в подъезде жилого дома неподалеку от базы мобилизованных оккупантов. Рядом лежала предсмертная записка.

Мобик перед самоубийством обратился к своей жене. Он заявил, что видел "ад". Такого не было ни в Чечне, ни в Афганистане. Впрочем, причина самоубийства заключается в другом.

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"Мы, русские люди, здесь - никто, а правят чеченцы. Они бухают, беспредельничают, насилуют и п*здят всех, но никто ничего не будет делать. Ксюха, они отжали все бабки, которые ты прислала и сделали со мной кое-что. Пожалуйста, знай, что я сопротивлялся", - написал мобик в записке.

"Кадыровцы" на войне против Украины

"Кадыровцы" не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а выполняют функции заградотрядов. Именно поэтому большинство из них "хозяйничает" в оккупированных городах. Недавно вблизи Токмака Запорожской области ВСУ запустили "салют" по штабу с кадыровцами.

На оккупированных территориях чеченцы считают себя "хозяевами". Ранее в оккупированном Симферополе задержали племянника Кадырова Хасана Ибрагимова, который был назначен "смотрящим" в Херсонской и Запорожской областях. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни.

Чеченцы жестоко избили мужчину, который вступился за свою девушку. "Кадыровцы" все отрицали, но инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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