В России назвали это "ответной реакцией на душение прав российских граждан" за границей.

Центризбирком России запретил голосовать на выборах через интернет россиянам, которые находятся за рубежом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.

При этом, как отмечает издание, глава ЦИК Элла Памфилова назвала запрет "ответной реакцией на душение прав российских граждан" за границей.

"К сожалению, не мы были инициаторами. Наши бывшие партнеры западные из ряда стран, которые назначали нас врагом и разного рода санкциями пытались нас задушить, они максимально ограничили в правах наших граждан", - заявила глава ЦИК РФ.

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Она заверила, что комиссия все еще "ломает голову" над поиском способов и "хоть каких-то дырочек" для организации голосования россиян за границей.

Отмечается, что, согласно расчетам проекта Re:Russia, Россию с начала войны в Украине покинули от 817 до 922 тыс. человек. Наибольшее число россиян уехали в Казахстан и Сербию — примерно по 150 тыс., около 100 тыс. релоцировались в Армению, не менее 90 тыс. — в Турцию, более 70 тыс. — в Израиль, почти 60 тыс. — в страны ЕС.

По данным The Economist, за последние сто лет в России не наблюдалось столь значительного бегства из страны в результате политических потрясений, а текущая политическая эмиграция стала самой массовой с 1920-х годов.

Президентские выборы в Росии

Очередные выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. РосСМИ уже писали, что российские власти готовились к тому, чтобы нарисовать "победу" диктатора.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президентские выборы - "это не совсем демократия, это дорогая бюрократия", и Владимира Путина переизберут на президентских выборах с результатом более 90% голосов.

Также согласно ранее проводившемуся соцопросу, три четверти россиян не знают за кого голосовать, если Путина не будет в бюллетене.

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