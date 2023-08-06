Россия хочет контролировать все земли, которые считает своими.

В Кремле считают, что оснований для мирного договора с Украиной в России сейчас нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков американским журналистам из The New York Times. По его словам, в ближайшем будущем Россия продолжит агрессивные действия против Украины.

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Также журналисты спросили, хочет ли Москва контролировать какие-то новые украинские территории, которые не были оккупированы российскими войсками.

"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", - утверждает Песков.

Он убежден, что на выборах следующего года Путин не просто одержит победу, но и получит очень большой процент поддержки.

"Путин будет переизбран в следующем году, получив более 90 процентов голосов", — цитирует его издание.

Война в Украине - последствия для России

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявлял, что политическое влияние Путина после начала войны в Украине существенно уменьшилось и он непременно потеряет власть в течение максимум следующих полутора лет.

Российский оппозиционный политик, социолог и журналист Игорь Яковенко объяснял, что если вытащить из кремлевского режима Путина, то он сразу же развалится, а сама война против Украины - закончится.

Другой российский оппозиционер Илья Пономарев спрогнозировал падение путинского режима в результате военного поражения в Украине. Он также считает, что Путин может и не дожить до следующего года, когда будут российские выборы.

Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщал, что выборы 2024 года, которые готовят в России, не имеют никакого политического смысла, а их результаты являются предсказуемыми.

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