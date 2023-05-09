Из них 15% просто бы не пришли на выборы, если Путина не будет.

Более 70% россиян, или почти три четверти, не знают за кого голосовать, если президента РФ Владимира Путина не будет в бюллетене на выборах в 2024 году. Об этом в эфире телемарафону сообщил Александр Шульга.

"Если бы не было Путина в избирательном бюллетене, 55% россиян ответили, что не знают тогда за кого голосовать. А 15% ответили, что тогда бы не участвовали в голосовании. Еще несколько процентов ответили, что испортили бы бюллетень", - рассказал Шульга.

Еще несколько процентов, по словам социолога, проголосовали бы за представителей команды российского президента.

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"Несколько процентов проголосовали бы за Мишустина, потому что он премьер-министр, еще несколько процентов – за Медведева, потому что он когда-то был президентом. Еще несколько процентов - за Пригожина, потому что он с каждого утюга сейчас вспоминается", - добавил эксперт.

Ситуация в РФ - положение Путина

Президент России Владимир Путин потерял поддержку большинства россиян после начала полномасштабной войны в Украине.

"В течение почти четверти века Путин контролировал большинство россиян. Вот сейчас ситуация, когда он это большинство теряет. То есть он ее начал терять где-то с 2018 года", - сказал политолог и бывший спичрайтер российского лидера Аббас Галлямов.

В Кремле побаиваются, что введение электронных повесток может помешать запланированным "рекордным результатам" Владимира Путина на выборах в 2024 году.