Он угрожает ударами по украинским городам на фоне удачных атак в море.

Опальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами и оскорблениями из-за атак на российские суда в Черном море.

Реакция появилась в Telegram-канале политика. В своей эмоциональной публикации он цинично заявил, что украинцам "мало ударов по Одессе и Измаилу".

"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др. Если Киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет вонять после этого веками. Это будет для них окончательное решение по зерновому соглашению", - заявил Медведев.

Атаки на корабли РФ

В России паникуют из-за новой угрозы в море. В ночь на 4 августа на военные корабли России в Новороссийску была совершена атака. По информации источников УНИАН, спецоперацию проводили Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами.

В результате атаки российский десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи, утверждал источник.

В ночь на 5 августа появилась информация, что возле Керченского моста было несколько взрывов. Позже появилась информация, что повреждено танкер-химовоз Sig.

Источники сообщили УНИАН, что к ночной атаке на российский танкер вблизи Крымского моста причастна Служба безопасности Украины.

Россияне убеждают, что российский танкер Sig получил повреждения, в результате которых якобы не произошло разлива топлива. ВЧК-ОГПУ пишет, что борт получил пробоину в результате атаки беспилотником, и было затоплено машинное отделение.

Вас также могут заинтересовать новости: