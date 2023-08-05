Танкер перевозил топливо для российских оккупантов.

К ночной атаке на российский танкер поблизости Крымского моста причастна Служба безопасности Украины.

Видео атаки предоставили источники УНИАН в СБУ. Отмечается, что морской дрон атаковал танкер SIG с топливом для российских оккупантов.

Как сообщают наши источники в СБУ, спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв. Как результат - один из наиболее мощных нефтяных танкеров РФ (построенный в 2014 году, почти 5 тысяч тонн) начал "отрицательное плавание" у Крымского моста.

"Танкер был хорошо нагружен топливом, поэтому "фейерверк" был виден издалека. Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Интересно, что она происходила именно в территориальных водах Украины. Как говорится, "нех*й шастать", - отметил источник.

Атака танкера SIG

В ночь на 5 августа появилась информация, что у моста было несколько взрывов. Прихвостни властей РФ утверждали, что в Керченском проливе были якобы ликвидированы три надводных беспилотника. В атаке противники обвинили украинскую сторону.

Позже появилась информация, что поврежден танкер-химовоз Sig. Из Новороссийска в район, где произошел инцидент, выдвинулась группа спасателей.

Россияне убеждают, что российский танкер Sig получил повреждения, в результате которых якобы не произошло разлива топлива. ВЧК-ОГПУ пишет, что борт получил пробоину в результате атаки беспилотником, и было затоплено машинное отделение.

Вас также могут заинтересовать новости: