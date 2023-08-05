Западные партнеры скорее всего будут недовольны ударами по нефтяному экспорту РФ.

Атака морских дронов на бухту Новороссийска впервые с начала войны поставила под серьезную военную угрозу нефтяной экспорт из России. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что атака на порт Новороссийска, в результате которой существенные повреждения получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", произошла после серии российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре зернового экспорта.

"Страны атакуют основные источники экспортного дохода друг друга", - пишет FT.

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Также авторы публикации предполагают, что США и другие западные партнеры Украины могут быть недовольны ударами по нефтяному экспорту России.

"США возглавили усилия, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и не нанести вред мировой экономике, поскольку администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в следующем году", – говорится в публикации.

Отмечается, что Новороссийск является главным нефтяным портом России на Черном море и способен экспортировать около 600 000 баррелей в день. Это также главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) мощностью 1,2 млн баррелей в сутки, в котором свою долю в частности имеет американская нефтяная компания Chevron.

"Белый дом не воспримет все, что рискует сократить поставки российской нефти на рынок", — сказала бывший аналитик ЦРУ, эксперт RBC Capital Markets Хелима Крофте. По ее словам, Вашингтон ожидает, что западную поддержку Украине будет труднее поддерживать, если возникнет более широкий энергетический кризис в мире.

Атака на Новороссийск и Керченский пролив

В результате атаки морских дронов в ночь на пятницу 5 августа в порту Новороссийска был сильно поврежден большой десантный корабль российского флота "Оленегорский горняк". Как отметили в британской разведке, этот корабль играл важную роль в логистике захватчиков, особенно после повреждения Крымского моста.

А уже в ночь на субботу в районе Керченского пролива во время атаки дронов был поврежден российский нефтяной танкер SIG. Хотя номинально это гражданское судно, фактически он является частью логистического моста, которым Россия обеспечивает свою военную группировку в Сирии.

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