Чтобы арестовать девушку, российские силовики специально привезли ее из Петербурга в Москву.

Российский суд арестовал на два месяца Дарью Трепову, которую подозревают в убийстве "военкора" Владлена Татарского. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сегодня Трепову самолетом доставили из Санкт-Петербурга, где произошло убийство, в Москву. Там Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Дарью Трепову под арест на два месяца – до 2 июня.

Девушку подозревают по двум статьям российского Уголовного кодекса – о теракте и о незаконном обороте взрывчатых веществ. Согласно текущей версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию неназванного организатора преступления принесла на "творческий вечер" Татарского статуэтку с вмонтированной в нее бомбой. Вскоре после того, как статуэтка была передана в руки Татарского, произошел взрыв, убивший пропагандиста и ранивший еще 40 человек.

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При этом в Следственном комитете России утверждают, что организаторы теракта находятся на территории Украины, а сама Трепова придерживается оппозиционных взглядов.

Убийство Владлена Татарского

2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, которое принадлежит Евгению Пригожину, произошел взрыв. Единственной жертвой оказался гражданин Украины Максим Фомин, который с 2014 года присоединился к боевикам "ДНР", а позднее стал российским военным блогером и пропагандистом под псевдонимом Владлен Татарский.

Позднее в этот же день российские силовики задержали Дарью Трепову. Считается, что именно она передала Татарскому статуэтку с бомбой. Сама девушка этого не отрицает, но утверждает, что ее подставили.

Российские власти обвинили Трепову в связях оппозиционным Фондом борьбы с коррупцией – общественной организацией, созданной Алексеем Навальным. Под этим предлогом экс-президент РФ Дмитрий Медведев призвал к истреблению оппозиционеров "как бешеных собак".

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