Очевидно, скандального политика на эту публикацию вдохновили ликвидации пропагандистов.

Опальный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев "отметился" странными размышлениями о терроризме. Традиционно, не обошлось без истерики и оскорблений.

"Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". Оппонентов "авторитарному режиму". Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, - он воюет со своим народом, он подрывает и убивает. Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей Родины, теперь они казнят своих соотечественников" - написал Медведев, вспоминая о ликвидации пропагандистов Владлена Татарского, Дарьи Дугиной и спектакле со стрельбой в Брянской области.

"Круг истории замкнулся. Эта шваль нашла свое окончательное место в летописи нашей страны. Тупоголовые исполнители терактов сегодня плаксиво причитают: "Меня использовали". Это, наверное, так. Полудебильному расходному материалу, который применяет наша несистемная оппозиция, повезло уцелеть", - отметил опальный Медведев.

Однако он грустит, что безнаказанными остаются те, кто "финансировал наемных убийц, кто надиктовал им планы". По версии Медведева, во всем виновата "непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, отмеченные ангажированными наградами". Опальный политик назвал российских оппозиционеров "террористами и убийцами", которые "поклялись темноте и террору вместе с убийцами родного для них киевского нацистского режима".

"С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текучей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Только появляется возможность. Даже если порой на это тратятся годы. К ним не применяется прощение и сострадание. Именно это и есть высочайшая справедливость", - подытожил истеричный Медведев.

Что предшествовало

Напомним, что 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга раздался мощный взрыв во время творческого вечера пропагандиста Владлена Татарского. Он погиб на месте.

Сдетонировала статуэтка, которую принесла девушка Дарья Трепова. Уже через несколько часов российские силовики заявили о задержание подозреваемой.

Перед этим, 21 августа 2022 года, в Подмосковье взорвали джип отца Дарьи Дугиной идеолога "русского мира" Александар Дугина. На момент инцидента в авто находилась Дарья, она погибла на месте.

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