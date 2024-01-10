При этом диктатор уверяет, что тренируется ежедневно минимум по 2 часа.

Русский диктатор Владимир Путин пожаловался, что однокурсники и школьные друзья его не узнают.

Как рассказал Путин во время встречи с жителями Анадыры, иногда он якобы видится с друзьями детства и юности, но те постоянно подозревают, что это не он.

"Я редко, но встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками. Они часто смотрят на меня и говорят: "Я вот не верю... Ты это или не ты?",- поделился диктатор.

Путин якобы отвечает давним товарищам, что "не каждый человек знает, как будет вести себя, когда он оказывается на определенном уровне ответственности".

К тому же, Путин поспешил заверить, что находится в хорошем здоровье. по словам диктатора, ежедневно он якобы два часа занимается спортом. По его словам, это зал, плавание и другие процедуры.

Жив ли настоящий Путин

На итоговой пресс-конференции 2023 года был настоящий Путин, так называемый "бункерный вариант", который в феврале прошлого года на Совете национальной безопасности РФ объявил Украине войну.

Ряд экспертов уже не раз сообщали, что настоящий Владимир Путин сидит в бункере, а различные мероприятия посещает его двойник. Полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов говорил, что уже никто не знает, где настоящий диктатор.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что главарь россиян не отсиживается в бункере и якобы не пользуется услугами двойников. По его словам, диктатор "мегаактивен", а "его энергетике можно лишь позавидовать".

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