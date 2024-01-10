Контрнаступление Украины не было провальным, подчеркнул ветеран.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и на самом деле стратегия президента США Джо Байдена и большинства западных союзников Киева не победить российского диктатора Владимира Путина, а не дать ему одержать победу.

Украинские генералы четко перечисляли, что нашему государству необходимо для успешного контрнаступления, и если бы на момент начала наступательных действий была предоставлена хотя бы половина этого, то все сложилось бы иначе, поделился мнением экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в интервью изданию "Український тиждень".

"Главная проблема - разная стратегия и конечная цель войны у нас и партнеров. Изначально наша цель - разгром российской армии, военная победа над РФ... На самом деле стратегия Байдена да и большей части западных союзников не "победить Путина", а "не дать Путину победить", - подчеркнул эксперт.

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По его мнению, на Западе ожидали, что главарь россиян из-за слишком высокой цены войны пойдет договариваться, а это "стратегическая ошибка". "В российском мировоззрении они либо побеждают украинцев, либо их физически уничтожают", - считает ветеран.

Дикий добавил, что на время начала контрнаступления Украины весной прошлого года Киев получил только 15% ресурсов, необходимых для движения вперед, а на конец 2023-го доехали 30-40% обещанного вооружения.

"Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес прямо сказал, что с теми ресурсами, которые весной передали союзники, его армия даже не начинала бы наступление. Уже весной 2023-го было четко понятно, что условия контрнаступления не соблюдены. Поэтому и план будет меняться. Тыловое общество осознало это только в ноябре 2023-го", - отметил он.

Экс-командир роты батальона "Айдар" подчеркнул, что "у нас не было провального наступления, провальной была коммуникация в тылу".

"Финальной точкой, когда поняли, что события разворачиваются по самому тяжелому из возможных сценариев, был подрыв Каховской ГЭС. Таким креативным, но абсолютно преступным образом о*ковские генералы не дали нам создать плацдарм на левом берегу и зайти с тыла, чтобы обвалить российскую оборону, которую копали девять месяцев", - поделился собеседник.

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В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления у наших воинов были сложности на юге, потому что все вокруг говорили, какие у нас цели. Президент добавил, что не будет раскрывать никаких деталей военных операций, которые Киев планирует воплотить в жизнь в этом году.

Военный эксперт Роман Свитан говорил, что реальное наступление Украины начнется тогда, когда наше государство получит достаточное количество истребителей F-16. По мнению аналитика, нашей армии необходимо более 100 бортов.

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