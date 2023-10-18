Уже никто не знает, где настоящий главарь России, полагает полковник запаса ВСУ.

Если российский диктатор Владимир Путин умрет, ситуация на фронте может измениться в худшую сторону.

С главарем россиян нужно бороться, а не ждать его смерти, сказал военный эксперт - полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов. "Но, я вам скажу, что ситуация может измениться еще в худшую сторону. Потому что обычно переходный момент между диктатурой и более демократическим преобразованием страны, он может отличаться большим ужесточением именно диктаторских законов, если сразу не произойдет надлом", - заявил он.

По мнению эксперта, сейчас может разыгрываться вариант с двойником диктатора.

"…вдруг Путин себя очень хорошо чувствует - выздоровел. Человек, похожий на Путина, будем так говорить. Я вспоминаю, когда они там принимали решение о признании "ЛНР"и "ДНР", Путин кашлял, он не мог говорить долго, постоянно запивал водой, правая рука у него была малоподвижна, он практически ею не двигал, выглядел довольно вяло и очень устало, а сейчас посмотрите какой Путин стал розовощекий, румяный, бегает по трапу, живчик… Везде успевает, на нескольких мероприятих присутствует одновременно, правда, разные вещи говорит, забывает, на какой руке у него часы…", - сказал Жданов.

Полковник запаса добавил, что уже никто не знает, где настоящий Путин. По сведениям СМИ, главарь России не покидает бункер.

Интересные новости о Путине - сегодня это стоит знать

В конце лета в сети появилась информация, что самочувствие Владимира Путина серйозно ухудшилось на фоне продолжительного заболевания. СМИ писали, что у диктатора наблюдались серьезные нарушения психического состояния. Кроме того, сообщалось, что главарь РФ находится в депрессии и иногда неадекватно себя ведет.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий летом прошлого года говорил, что Путин болен физически и морально. По его словам, у диктатора есть шизофрения.

Вас также могут заинтересовать новости: