Эксперт упомянул итоговую пресс-конференцию президента РФ.

На итоговой пресс-конференции 2023 года был настоящий Путин, так называемый "бункерный вариант", который в феврале прошлого года на Совете национальной безопасности РФ объявил Украине войну, заявил в интервью УНИАН кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

"Я ответственно заявляю, что на последней пресс-конференции Путина на прямой связи с народом был бункерный вариант, который в феврале 2022 года на Совете национальной безопасности РФ объявлял о том, что он готов начать войну. То есть, это оригинал. Слегка заболевший, лицо претерпевает определенные изменения. Я не знаю, был он обколотый какими-то стимуляторами или нет, но двигается он вполне сносно. По сравнению с дедушкой Байденом, даже получше. Этот человек вполне может быть представлен как вновь избранный президент", - сказал эксперт.

По его словам, это единственное его появление за последнее время, на всех остальных "показах" путиных были его двойники.

"Я его измерил. Он полностью аутентичен бункерному варианту. Это то, что я считаю адекватным доказательством. Психологические факторы - он был удален от зрителей, к нему никого не подпускали", - объяснил Попов.

Двойники Путина - последние новости

Ранее сообщалось, что в конце ноября вместо Путина на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске прибыл его двойник. В сети указали на несколько странных моментов, запечатленных на видео.

А вот Михаил Касьянов, который был премьер-министром России с 2000 по 2004 год, считает, что у Путина нет двойников, которые "светятся" на видео.

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